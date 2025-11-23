Ви будете шоковані: які запаси золота має Україна

Україна має значні запаси золота. Цікаво, що цей метал можна знайти майже у будь-якій частині країни. Де саме знаходиться золото на українські території, читайте далі.

Де знаходяться запаси золота в Україні?

Вважається, що основні запаси золота в Україні знаходяться у 3 основних провінціях, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Корисні копалини України".

Зверніть увагу! А от золоторудних районів на території цих провінцій загалом налічується – 6.

Де найбільше запасів золота:

провінція "Український щит"

На цій території багато родовищ. Вважається, що є 6 основних:

Сергіївське родовище;

Клинцівське;

Майське;

Юр'ївське;

Золота Балка, а також Широка Балка.

Це родовища, які були добре вивчені. Імовірно, в реальності, запасів золота там значно більше.

Цікаво! Вважається, що в цій провінції десь 75 – 80% від українських загальних ресурсів золота.

Карпатська золотоносна провінція

Найвідомішим родовищем на цій території є Мужіївське. Також саме тут знаходяться Берегівське та Сауляк.

Важливо! Тут приблизно 15% від усіх ресурсів золота.

Донбаська золоторудна провінція

Тут, станом на зараз, відомо про запаси, які рівні приблизно 10% від загальної кількості. Проте, з великою імовірністю, золота у цій зоні значно більше.

Крім того, є перспективи виявлення золота в Криму, Добруджі і особливо на шельфі Чорного та Азовського морів, де відкрито ділянки з золотою мінералізацією,

– зазначають експерти.

Скільки золота має Україна насправді?

Як повідомляють Держгеонадра, прогнозовані запаси золота в Україні складають приблизно 3 тисячі тонн. Розподіляються вони так:

провінція "Український щит" потенційно має запаси – 2 400 тонн;

Донбаська золоторудна провінція – 400 тонн;

Карпатська золотоносна провінція – 55 тонн.

Що ще важливо знати про золото зараз?

Станом на п'ятницю (21 листопада), золото дещо подешевшало. Його ціна складала – 4 036,21 долара за унцію.

У 2025 році рекорд ціни золота був встановлений 20 жовтня. Саме тоді унція золота сягнула – 4 381,21 долара.

