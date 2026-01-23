Де найбільше срібла у світі: лідер зовсім не США
- Перу має найбільші запаси срібла у світі, близько 140 тисяч тонн.
- Мексика є найбільшим виробником срібла, видобувши 6,3 тисячі тонн у 2024 році.
Срібло це надважливий дорогоцінний метал. Він використовується у багатьох галузях, зокрема, у ювелірній промисловості та електроніці. Також срібло активно застосовують для інвестицій.
В яких країнах найбільші запаси срібла у світі?
Потрібно розуміти, що обсяги запасів срібла сильно впливають на загальну світову економіку, повідомляє wionews.com.
Читайте також Базова соціальна допомога в Дії: хто та на які виплати може розраховувати
Зараз лідерами за обсягами запасів срібла є:
- Перу
Ця країна має приблизно 140 тисяч тонн запасів срібла. Варто відзначити одні з наймасштабніших рудників на цій території:
- Антаміна;
- Уачокольпа.
Важливо! Країни, які мають найбільше срібла є ключовими гравцями в гірничодобувній промисловості.
- Росія
Росія має дещо менші запаси – 92 тисячі тонн. Зауважимо, що срібло для цієї держави часто є побічним продуктом при видобутку міді та поліметалів.
- Китай
Китай має запаси приблизно 70 тисяч тонн. Наразі Пекін займається активним розвитком технологій для вилучення срібла зі складних рудних тіл. Завдяки цьому, з'являється можливість задовольнити зростаючий попит.
- Польща
Наразі запаси Польщі оцінюють у приблизно 61 тисячу тонн. Польське срібло використовують переважно для розвитку європейської промисловості, а також інвестиційних ринків.
- Мексика
Запаси в Мексиці складають – 37 тисяч тонн. Основними родовищами на мексиканській території вважаються – Пеньяскіто та Пітарілья.
Статистика VisualCapitalist показує, що саме Мексика залишається найбільшим виробником срібла у світі. Зокрема, за 2024 рік видобуток там склав – 6,3 тисячі тонн.
Що ще важливо знати про срібло зараз?
Вартість срібла у 2025 році зросла на майже 150%. Цьому сприяло збільшення попиту на цей метал.
У 2026 році ці тенденції продовжились. Срібло сьогодні перевищило межу 100 доларів за унцію. Згодом такий метал дещо подешевшав. Проте, імовірно, він буде дорожчати і надалі.
Цікаво! З початку президентства Трампа срібло зросло в ціні на майже 200% (йдеться про другий термін).