Де найбільше срібла у світі: лідер зовсім не США

Срібло це надважливий дорогоцінний метал. Він використовується у багатьох галузях, зокрема, у ювелірній промисловості та електроніці. Також срібло активно застосовують для інвестицій.

В яких країнах найбільші запаси срібла у світі?

Потрібно розуміти, що обсяги запасів срібла сильно впливають на загальну світову економіку, повідомляє wionews.com.

Читайте також Базова соціальна допомога в Дії: хто та на які виплати може розраховувати

Зараз лідерами за обсягами запасів срібла є:

Перу

Ця країна має приблизно 140 тисяч тонн запасів срібла. Варто відзначити одні з наймасштабніших рудників на цій території:

Антаміна;

Уачокольпа.

Важливо! Країни, які мають найбільше срібла є ключовими гравцями в гірничодобувній промисловості.

Росія

Росія має дещо менші запаси – 92 тисячі тонн. Зауважимо, що срібло для цієї держави часто є побічним продуктом при видобутку міді та поліметалів.

Китай

Китай має запаси приблизно 70 тисяч тонн. Наразі Пекін займається активним розвитком технологій для вилучення срібла зі складних рудних тіл. Завдяки цьому, з'являється можливість задовольнити зростаючий попит.

Польща

Наразі запаси Польщі оцінюють у приблизно 61 тисячу тонн. Польське срібло використовують переважно для розвитку європейської промисловості, а також інвестиційних ринків.

Мексика

Запаси в Мексиці складають – 37 тисяч тонн. Основними родовищами на мексиканській території вважаються – Пеньяскіто та Пітарілья.

Статистика VisualCapitalist показує, що саме Мексика залишається найбільшим виробником срібла у світі. Зокрема, за 2024 рік видобуток там склав – 6,3 тисячі тонн.

Що ще важливо знати про срібло зараз?

Вартість срібла у 2025 році зросла на майже 150%. Цьому сприяло збільшення попиту на цей метал.

У 2026 році ці тенденції продовжились. Срібло сьогодні перевищило межу 100 доларів за унцію. Згодом такий метал дещо подешевшав. Проте, імовірно, він буде дорожчати і надалі.

Цікаво! З початку президентства Трампа срібло зросло в ціні на майже 200% (йдеться про другий термін).