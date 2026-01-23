Где больше всего серебра в мире: лидер вовсе не США

Серебро это важнейший драгоценный металл. Он используется во многих отраслях, в частности, в ювелирной промышленности и электронике. Также серебро активно применяют для инвестиций.

В каких странах самые большие запасы серебра в мире?

Нужно понимать, что объемы запасов серебра сильно влияют на общую мировую экономику, сообщает wionews.com.

Сейчас лидерами по объемам запасов серебра являются:

Перу

Эта страна имеет примерно 140 тысяч тонн запасов серебра. Стоит отметить одни из самых масштабных рудников на этой территории:

Антамина;

Уачокольпа.

Важно! Страны, которые имеют больше всего серебра являются ключевыми игроками в горнодобывающей промышленности.

Россия

Россия имеет несколько меньшие запасы – 92 тысячи тонн. Заметим, что серебро для этого государства часто является побочным продуктом при добыче меди и полиметаллов.

Китай

Китай имеет запасы примерно 70 тысяч тонн. Сейчас Пекин занимается активным развитием технологий для извлечения серебра из сложных рудных тел. Благодаря этому, появляется возможность удовлетворить растущий спрос.

Польша

Сейчас запасы Польши оценивают в примерно 61 тысячу тонн. Польское серебро используют преимущественно для развития европейской промышленности, а также инвестиционных рынков.

Мексика

Запасы в Мексике составляют – 37 тысяч тонн. Основными месторождениями на мексиканской территории считаются – Пеньяскито и Питарилья.

Статистика VisualCapitalist показывает, что именно Мексика остается крупнейшим производителем серебра в мире. В частности, за 2024 год добыча там составила – 6,3 тысячи тонн.

Что еще важно знать о серебре сейчас?

Стоимость серебра в 2025 году выросла почти на 150%. Этому способствовало увеличение спроса на этот металл.

В 2026 году эти тенденции продолжились. Серебро сегодня превысило предел 100 долларов за унцию. Впоследствии такой металл несколько подешевел. Однако, вероятно, он будет дорожать и в дальнейшем.

Интересно! С начала президентства Трампа серебро выросло в цене почти на 200% (речь идет о втором сроке).