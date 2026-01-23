Где больше всего серебра в мире: лидер вовсе не США
- Перу имеет крупнейшие запасы серебра в мире, около 140 тысяч тонн.
- Мексика является крупнейшим производителем серебра, добыв 6,3 тысячи тонн в 2024 году.
Серебро это важнейший драгоценный металл. Он используется во многих отраслях, в частности, в ювелирной промышленности и электронике. Также серебро активно применяют для инвестиций.
В каких странах самые большие запасы серебра в мире?
Нужно понимать, что объемы запасов серебра сильно влияют на общую мировую экономику, сообщает wionews.com.
Сейчас лидерами по объемам запасов серебра являются:
- Перу
Эта страна имеет примерно 140 тысяч тонн запасов серебра. Стоит отметить одни из самых масштабных рудников на этой территории:
- Антамина;
- Уачокольпа.
Важно! Страны, которые имеют больше всего серебра являются ключевыми игроками в горнодобывающей промышленности.
- Россия
Россия имеет несколько меньшие запасы – 92 тысячи тонн. Заметим, что серебро для этого государства часто является побочным продуктом при добыче меди и полиметаллов.
- Китай
Китай имеет запасы примерно 70 тысяч тонн. Сейчас Пекин занимается активным развитием технологий для извлечения серебра из сложных рудных тел. Благодаря этому, появляется возможность удовлетворить растущий спрос.
- Польша
Сейчас запасы Польши оценивают в примерно 61 тысячу тонн. Польское серебро используют преимущественно для развития европейской промышленности, а также инвестиционных рынков.
- Мексика
Запасы в Мексике составляют – 37 тысяч тонн. Основными месторождениями на мексиканской территории считаются – Пеньяскито и Питарилья.
Статистика VisualCapitalist показывает, что именно Мексика остается крупнейшим производителем серебра в мире. В частности, за 2024 год добыча там составила – 6,3 тысячи тонн.
Что еще важно знать о серебре сейчас?
Стоимость серебра в 2025 году выросла почти на 150%. Этому способствовало увеличение спроса на этот металл.
В 2026 году эти тенденции продолжились. Серебро сегодня превысило предел 100 долларов за унцию. Впоследствии такой металл несколько подешевел. Однако, вероятно, он будет дорожать и в дальнейшем.
Интересно! С начала президентства Трампа серебро выросло в цене почти на 200% (речь идет о втором сроке).