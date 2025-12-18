Скільки нафти імпортує Індія з Росії зараз?
Деякі індійські НПЗ відновили закупівлі у несанкціонованих організацій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Зверніть увагу! Зараз на російську нафту пропонують значні знижки.
У листопаді Індія відвантажувала – 1,77 мільйона барелів російської нафти на добу. Це на 3,4% більше ніж у жовтні, повідомляє NDTV.
Водночас у грудні закупівлі, імовірно, складатимуть 1,2 мільйона барелів на добу. А до кінця місяця вони можуть взагалі зрости до 1,5 мільйона барелів.
Зауважимо, що грудневий імпорт Індії з Росії зумовлений ажіотажем через закінчення низки угод. Йдеться, зокрема, про договори з "Роснефтью".
Важливо! Джерела з торгівлі вказують, що у грудні закупівлі можуть залишитись на рівні січневих.
Джерела з переробки оцінили, що обсяги у січні будуть нижчими за 1 мільйон барелів на добу, оскільки Reliance Industries призупинила закупівлі. Згідно з даними LSEG, Reliance отримує щонайменше 10 партій російської нафти цього місяця,
– наголошує видання.
Потрібно сказати, що Reliance Industries – це індійський багатонаціональний конгломерат. Раніше компанія купувала значну кількість російської нафти.
Що відомо про закупівлю російської нафти Індією?
Восени США впровадили санкції проти російських нафтових гігантів "Роснефті" та "Лукойла". В результаті цього, Індія мала скоротити закупівлі російської нафти.
Водночас Індія та Росія продовжують тісно працювати. Зокрема, на початку грудня відбулася зустріч російського президента Володимира Путіна з індійським прем'єр-міністром Нарендрою Моді.
Індія почала активно закуповувати нафту з Росії саме у 2022. Вважається, що пік постачань припав на червень цього року, тоді вони складали – 2 мільйонів барелів на добу.