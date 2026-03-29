Як адаптувати формулу під себе?
Ефективним інструмент стане лише якщо підлаштувати його під себе. Деталі пояснила фінансова планерка Лариса Мошківська на ютуб-каналі iTalks.
Експертка iPlan.ua радить порахувати середні витрати за три останні місяці, а потім поділити їх не за категоріями, а за сенсом:
- Обов'язкові витрати – це все те, без чого не можна прожити, як-от оренда, комунальні, харчування, транспорт, зв'язок тощо.
- Додаткові витрати – кав'ярні, підписки, одяг, косметика, подарунки, розваги, донати тощо.
- Резервні кошти – накопичення, фінансова подушка та великі покупки.
Опісля варто оцінити пропорції, тобто яку частину від місячного бюджету займають ті чи інші витрати.
По-перше, якщо обов'язкові витрати складають понад 60 – 70%, це "зона ризику". У такому разі планерка радить працювати над збільшенням свого доходу, адже оптимізувати базові витрати зазвичай досить складно, хоч і можливо.
По-друге, якщо додаткові витрати займають понад 30%, слід переглянути саме їх, адже цю категорію легше впорядкувати.
По-третє, експертка радить відкладати 10 – 20% доходу: що більше, то швидше ви досягнете своїх фінансових цілей.
Наприклад, якщо після підрахунків ви отримали пропорцію, у якій 60% складають базові, а 40% – додаткові витрати, насамперед потрібно проаналізувати, від яких покупок можна відмовитися.
У вас може ввімкнутися внутрішній протест, бо зекономити 10% доходу – важко. Але перестати витрачати на непотрібні речі легко, якщо побачити, де саме гроші зливаються,
– пояснила планерка.
Лайфхак, щоб переглянути базові витрати! Коли принесете пакет із продуктами додому, викладіть їх на стіл і знайдіть 2 – 3 товари, які можна було б не купувати цього разу.
"Витікати" бюджет може на мікропокупки (як-от кава, снеки тощо), підписки на сервіси, подарунки, дрібниці для дому та подібне.
Як українці можуть зберігати кошти?
Ексклюзивно для 24 Каналу Директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус Банку" Дмитро Замотаєв розповів, що середня дохідність депозитів у доларах не перевищує 1,2% річних, тоді як для гривневих вкладів показник вищий майже в 11 – 12 разів. Навіть за поточної ситуації це перекриватиме інфляційні ризики й дозволить отримати невеликий пасивний дохід.
Окрім того, українці можуть інвестувати в акції світових гігантів, таких як Apple, Google, Amazon. Попри чинний ліміт на переказ коштів за кордон, зробити це допоможуть брокерські компанії.