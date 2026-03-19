Що таке диверсифікація заощаджень?

Диверсифікація заощаджень це, фактично, розподіл ресурсів між різними напрямками, повідомляє Unex Bank.

Читайте також Гривню можуть замінити: чи готова Україна до переходу на євро і які є ризики

Завдяки цьому, можна зменшити ризики. Себто, уникнути великих втрат та збільшити імовірність прибутку.

Аліна Компанець Директорка з маркетингу Unex Bank Уяви, що ти зберігаєш усі гроші в одній валюті, вкладаєш лише в одну компанію або працюєш лише з одним джерелом доходу. Якщо щось піде не так, ти втратиш усе. А тепер уяви, що ці ресурси розподілені: частина – в акціях, частина – в депозитах, частина – у нерухомості. Навіть якщо один актив "просів", інші можуть утримати твій інвестиційний портфель на плаву.

Окрім того, що диверсифікація заощаджень зменшує ризики, вона також:

захищає від нестабільності ринку;

гарантує довгострокову стабільність портфеля.

Диверсифікування інвестицій може бути різним. Зокрема:

за активами – тобто, кошти вкладаються у декілька різних видів активів (наприклад, в облігації, нерухомість чи золото);

за географією – тобто, наприклад, окрім українських активів потрібно вкладати в європейські, американські та азійські;

за валютами – це, до прикладу, дозволяє уникнути девальвації;

за галузями економіки.

Що ще варто враховувати при формуванні заощаджень?

У коментарі 24 Каналу заступник голови НБУ Володимир Лепушинський вказав, що при формуванні заощаджень потрібно враховувати особисту схильність до ризику. Окремо він відзначив прагнення регулятора зробити гривневі активи більш привабливими для громадян.

Володимир Лепушинський Заступник голови Національного банку України НБУ, зі свого боку, докладає зусиль, щоб заощадження в гривні були привабливими. Як результат, попит на гривневі інструменти зростає.

Як змінилась ситуація з гривневими активами?