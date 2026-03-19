Что такое диверсификация сбережений?

Диверсификация сбережений это, фактически, распределение ресурсов между различными направлениями, сообщает Unex Bank.

Благодаря этому, можно уменьшить риски. То есть, избежать больших потерь и увеличить вероятность прибыли.

Алина Компанец Директор по маркетингу Unex Bank Представь, что ты хранишь все деньги в одной валюте, вкладываешь только в одну компанию или работаешь только с одним источником дохода. Если что-то пойдет не так, ты потеряешь все. А теперь представь, что эти ресурсы распределены: часть – в акциях, часть – в депозитах, часть – в недвижимости. Даже если один актив "просел", другие могут удержать твой инвестиционный портфель на плаву.

Кроме того, что диверсификация сбережений уменьшает риски, она также:

защищает от нестабильности рынка;

гарантирует долгосрочную стабильность портфеля.

Диверсификация инвестиций может быть разной. В частности:

по активам – то есть, средства вкладываются в несколько различных видов активов (например, в облигации, недвижимость или золото);

по географии – то есть, например, кроме украинских активов нужно вкладывать в европейские, американские и азиатские;

по валютам – это, к примеру, позволяет избежать девальвации;

по отраслям экономики.

Что еще стоит учитывать при формировании сбережений?

В комментарии 24 Каналу заместитель председателя НБУ Владимир Лепушинский указал, что при формировании сбережений нужно учитывать личную склонность к риску. Отдельно он отметил стремление регулятора сделать гривневые активы более привлекательными для граждан.

Владимир Лепушинский Заместитель председателя Национального банка Украины НБУ, со своей стороны, прилагает усилия, чтобы сбережения в гривне были привлекательными. Как результат, спрос на гривневые инструменты растет.

Как изменилась ситуация с гривневыми активами?