Яка ситуація з російською нафтою, що мала бути продана Індії зараз?

Як відомо зараз, на нафтових танкерах знаходиться приблизно 140 мільйонів барелів нафти, повідомляє Bloomberg.

Читайте також Кількість вражає: яка частина українців отримує пенсії менше прожиткового мінімуму

Цікаво! Танкери простоюють біля узбережжя Індії та поблизу Оману.

Кількість суден, що очікують поблизу Оману, поступово зменшується, більшість з тих, що відпливли, зараз стоять на якорі ближче до індійського узбережжя, тоді як інші прямують до Китаю. Лише один розвантажив свій вантаж,

– повідомляє видання.

Зауважимо, що протягом грудня обсяги постачань з Росії в Індію відчутно скоротилися. Вони впали приблизно до 1,2 мільйона барелів на день. Для розуміння, це найнижче значення за останні 3 роки.

У січні ці обсяги почали ще більше знижуватися. Як показує статистика, за перші 25 днів місяця імпорт становив в середньому – 1,12 млн барелів на день.

Імовірно, це падіння пов'язане саме з забороною ЄС на імпорт нафтопродуктів, які вироблені з російської нафти. Ці зміни набрали чинності 21 січня 2026 року, повідомляє ВРУ.

Важливо! Рішення ЄС є частиною 18 пакету санкцій.

Що відомо про співпрацю Росії та Індії у нафтовому секторі?