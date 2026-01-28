Яка ситуація з російською нафтою, що мала бути продана Індії зараз?
Як відомо зараз, на нафтових танкерах знаходиться приблизно 140 мільйонів барелів нафти, повідомляє Bloomberg.
Цікаво! Танкери простоюють біля узбережжя Індії та поблизу Оману.
Кількість суден, що очікують поблизу Оману, поступово зменшується, більшість з тих, що відпливли, зараз стоять на якорі ближче до індійського узбережжя, тоді як інші прямують до Китаю. Лише один розвантажив свій вантаж,
– повідомляє видання.
Зауважимо, що протягом грудня обсяги постачань з Росії в Індію відчутно скоротилися. Вони впали приблизно до 1,2 мільйона барелів на день. Для розуміння, це найнижче значення за останні 3 роки.
У січні ці обсяги почали ще більше знижуватися. Як показує статистика, за перші 25 днів місяця імпорт становив в середньому – 1,12 млн барелів на день.
Імовірно, це падіння пов'язане саме з забороною ЄС на імпорт нафтопродуктів, які вироблені з російської нафти. Ці зміни набрали чинності 21 січня 2026 року, повідомляє ВРУ.
Рішення ЄС є частиною 18 пакету санкцій.
Що відомо про співпрацю Росії та Індії у нафтовому секторі?
Експорт з Росії впав до найнижчого рівня з серпня. Цьому сприяла відмова Індії від російської сировини. Фактично, наразі саме Китай залишається єдиним доступним ринком для Росії.
Індійські НПЗ змінюють стратегію нафтових закупівель. Зараз підприємства в Індії поступово переходять на нафту з інших держав, зокрема, країн з Близького Сходу.
До того ж в Росії скорочується видобуток нафти. У грудні 2025 року він впав до найнижчого рівня. Цьому сприяли санкції та удари українських сил по російських НПЗ.