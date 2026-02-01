Яка валюта найстарша у світі?
Фунт стерлінгів займає особливе місце у світових фінансах як найстаріша валюта, що й досі перебуває в обігу, про що пише Investing.
Британський фунт конкурує з доларом США, євро та японською валютою – єною – за обсягами щоденних торгів. Найпоширеніші валютні пари з фунтом – це євро і долар США.
Валюти, прив’язані до британського фунта, включають фунт Фолклендських островів, гібралтарський фунт, фунт острова Святої Єлени, фунт Джерсі (JEP), фунт Гернсі (GGP), менський фунт, а також банкноти Шотландії та Північної Ірландії,
– йдеться у матеріалі.
Британський фунт став офіційною валютою Великої Британії у 1707 році, коли об’єдналися Англія та Шотландія, хоча в обігу він використовувався ще з приблизно 760 року.
Цікаво! У 2002 році, коли євро став спільною валютою більшості країн Європейського Союзу, Велика Британія зберегла британський фунт стерлінгів як свою офіційну валюту.
Яка валюта "найслабша" у світі?
Іранський ріал є найдешевшою валютою у світі. Про це йдеться у тексті Forbes.
Падіння вартості ріала пояснюється різними чинниками. Наприклад, після Ісламської революції 1979 року з країни пішли іноземні інвестори. Ядерна програма та ірано-іракська війна також відіграли значну роль, спричинивши фінансові труднощі й інші прояви політичної нестабільності в Ірані.
Важливо! До трійки найслабших валют світу входять ще в'єтнамський донг та валюта Леоне Сьєрра-Леоне.
Що ще відомо про валюти?
За банкноті доларів США можуть заплатити більше, якщо на них є зірочка. Вони цінні для колекціонерів. Але у фінустановах їх обмінюють за стандартним курсом.
Поступово виводиться з обігу банкнота номіналом 500 євро. Наразі купюру можна використовувати та обмінювати. Вивести ж з обігу її вирішили, бо саме 500 євро часто використовували у різних шахрайських операціях.