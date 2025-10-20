Укр Рус
20 жовтня, 15:37
За скільки сьогодні можна здати банківське золото

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Закупівельна ціна на банківське золото в НБУ становить 5 705,02 гривні за грам для найвищої проби.
  • Закупівельна ціна на банківське срібло в НБУ зросла до 71,04 гривні за грам.

Золото продовжує дорожчати. Воно дещо здешевшало в кінці минулого тижня. Проте сьогодні тенденції змінились: зросли в ціні золото та срібло.

Як змінилась ціна на банківське золото?

НБУ змінює закупівельні ціни на дорогоцінні метали, з урахуванням світових трендів, повідомляє 24 Канал з посиланням на регулятора.

Також вартість залежить від якості металу:

  • банківське золото (найвищої проби) має ціну – 5 705,02 гривні за грам;
  • золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості – 5 687,90  гривні за грам;
  • а цей дорогоцінний метал, який не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 5 647,97 гривні за грам.

Які ціни на банківське срібло?

Змінились і закупівельні ціни на срібло:

  • банківське срібло здорожчало та тепер коштує – 71,04 гривні за грам;
  • срібло, що не відповідає вимогам щодо якості дорогоцінних металів, має ціну – 67,49 гривні за грам.

Важливо! Банківським золотом називають дорогоцінний метал найвищої проби, себто найчистіший. 

Що відбувається зі світовими цінами на дорогоцінні метали?

  • Золото зросло в ціні сьогодні. Особливо збільшення відчутне на фоні падіння після встановлення рекорду у п'ятницю. Станом на 20 жовтня, унція коштує – 4 254,59 долара, повідомляє Reuters.

  • Спотова вартість срібла своєю чергою, зросла на 0,2%. Вона сягнула – 51,97 долара за унцію.

  • Платина подешевшала на 0,5%. Унція цього металу сягнула – 1 601,57 долара за унцію. Здешевшав і паладій. Він впав в ціні на 1,2% – до 1 455,73 долара за унцію.