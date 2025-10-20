НБУ змінює закупівельні ціни на дорогоцінні метали, з урахуванням світових трендів, повідомляє 24 Канал з посиланням на регулятора.

Читайте також Ця копійка виводиться з обігу: НБУ вирішив внести зміни

Також вартість залежить від якості металу:

Змінились і закупівельні ціни на срібло:

Важливо! Банківським золотом називають дорогоцінний метал найвищої проби, себто найчистіший.

Золото зросло в ціні сьогодні. Особливо збільшення відчутне на фоні падіння після встановлення рекорду у п'ятницю. Станом на 20 жовтня, унція коштує – 4 254,59 долара, повідомляє Reuters.

Спотова вартість срібла своєю чергою, зросла на 0,2%. Вона сягнула – 51,97 долара за унцію.