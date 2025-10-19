Чому 10 копійок вилучають?

НБУ ухвалив рішення виучити з обігу 10 копійок, аби зменшити витрати держави та інших учасників готівкового обігу, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Якщо на розмінні монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі, то монети номіналом 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги,

– наголошує регулятор.

Зауважимо, що раніше НБУ вивів з обігу 1, 2, 5 та 25 копійок. Зараз ці монети вже не можна використовувати при розрахунках.

Станом на тепер, в обігу перебуває 5,5 мільярдів штук розмінних монет:

4,1 мільярда з них – номіналом 10 копійок;

а 1,4 мільярда – 50 копійок.

Яка валюта зараз виводиться з обігу?