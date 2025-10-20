НБУ меняет закупочные цены на драгоценные металлы, с учетом мировых трендов, сообщает 24 Канал со ссылкой на регулятора.

Также стоимость зависит от качества металла:

Изменились и закупочные цены на серебро:

Важно! Банковским золотом называют драгоценный металл наивысшей пробы, то есть самый чистый.

Золото выросло в цене сегодня. Особенно увеличение ощутимо на фоне падения после установления рекорда в пятницу. По состоянию на 20 октября, унция стоит – 4 254,59 доллара, сообщает Reuters.

Спотовая стоимость серебра в свою очередь, выросла на 0,2%. Она достигла – 51,97 доллара за унцию.