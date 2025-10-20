Как изменилась цена на банковское золото?
НБУ меняет закупочные цены на драгоценные металлы, с учетом мировых трендов, сообщает 24 Канал со ссылкой на регулятора.
Также стоимость зависит от качества металла:
- банковское золото (наивысшей пробы) имеет цену – 5 705,02 гривны за грамм;
- золото, которое требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества – 5 687,90 гривны за грамм;
- а этот драгоценный металл, который не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 5 647,97 гривны за грамм.
Какие цены на банковское серебро?
Изменились и закупочные цены на серебро:
- банковское серебро подорожало и теперь стоит – 71,04 гривны за грамм;
- серебро, что не соответствует требованиям по качеству драгоценных металлов, имеет цену – 67,49 гривны за грамм.
Важно! Банковским золотом называют драгоценный металл наивысшей пробы, то есть самый чистый.
Что происходит с мировыми ценами на драгоценные металлы?
Золото выросло в цене сегодня. Особенно увеличение ощутимо на фоне падения после установления рекорда в пятницу. По состоянию на 20 октября, унция стоит – 4 254,59 доллара, сообщает Reuters.
Спотовая стоимость серебра в свою очередь, выросла на 0,2%. Она достигла – 51,97 доллара за унцию.
Платина подешевела на 0,5%. Унция этого металла достигла – 1 601,57 доллара за унцию. Подешевел и палладий. Он упал в цене на 1,2% – до 1 455,73 доллара за унцию.