Чому банк може заблокувати вашу картку: експерт назвав найпоширеніші причини

Раптове обмеження доступу до банківського рахунку може створити чимало незручностей будь-якому власнику. Однак такі рішення фінустановах ухвалюють не довільно – законодавство передбачає конкретні випадки, коли вони мають на це право.

За що можуть заблокувати картку

Деталі для 24 Каналу пояснила адвокатка EvrikaLaw Ольга Брус. Коли можна "нарватися" на фінансовий моніторинг, арешт коштів чи проблеми з податковою в Україні – читайте далі.

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Фінансовий моніторинг – найпоширеніша причина

Відповідно до Закону № 361-IX, банки зобов'язані перевіряти походження коштів своїх клієнтів. Насамперед моніторингу підлягають операції на суму понад 400 тисяч гривень, однак на практиці установи застосовують ризик-орієнтований підхід.

Тож обмеження можуть торкнутися навіть операцій на значно меншу суму, якщо вони не відповідають так званій звичній фінансовій поведінці. Наприклад, якщо офіційно безробітний або студент раптом починає отримувати численні перекази від різних людей.

Використання особистої картки для ведення бізнесу

Для підприємницької діяльності передбачені окремі рахунки ФОП. Отже, якщо на особисту картку регулярно надходять дрібні суми від різних відправників, банк може розцінити це як приховане ведення бізнесу та односторонньо розірвати договір із клієнтом.

Постанови виконавчої служби

У такому випадку фінустанова лише виконує законні вимоги держави, накладаючи арешт на кошти. Йдеться про наявність несплачених штрафів за порушення ПДР, боргів за комунальні послуги, прострочених кредитів чи аліментів, дані щодо яких виконавець вніс до автоматизованої системи.

Питання безпеки

Підозру також можуть викликати нетипові дії. Наприклад, якщо після розрахунку карткою в Києві система раптом фіксує вхід до онлайн-банкінгу з IP-адреси в Азії, або ж серед ночі надходить запит на зняття всього кредитного ліміту.

Як уникнути проблем із банком

Аби знизити ризик додаткових перевірок, експертка радить чітко вказувати призначення платежу, особливо під час переказів за реквізитами IBAN. Загальні фрази на кшталт "поповнення" чи "борг" краще замінювати конкретним поясненням, яке відображає суть транзакції.

Не менш важливо, щоб операції відповідали вашим офіційним доходам. Якщо йдеться про велику угоду – наприклад, продаж квартири чи автомобіля, – варто завчасно повідомити банк і за потреби надати документи, які підтверджують походження коштів.

Нагадаємо, наразі для клієнтів низького та середнього рівня ризику в Україні ліміт на перекази на рахунки інших отримувачів становить 100 тисяч гривень у місяць.