Що зміниться з нового місяця

На операцію запровадять комісію. Попередження про це клієнти напередодні отримали в мобільному додатку, передає 24 Канал.

Дивіться також Три способи, якими шахраї викрадають фінансовий номер телефону в Україні

У Monobank не володіють даними про розмір комісії, яку в EasyPay відтепер стягуватимуть із користувачів. Однак інформацію можна переглянути на терміналі безпосередньо перед внесенням коштів.

За попередніми даними, стандартний тариф мережі становить 1% від суми поповнення, а також додаткові 5 гривень.



Сповіщення в додатку Monobank / Скриншот 24 Каналу

Натомість безплатними для клієнтів такі операції залишаться в терміналах monobox і abank, мережі City24 й касах "А-Банку", "Універсал Банку", "Укргазбанку", "Акордбанку" та навіть Укрпошти.

Зауважте, що з 26 червня в Україні також діють нові правила поповнення картки через термінал самообслуговування. Аби внести будь-яку суму коштів, громадяни повинні обов'язково підтвердити це через одноразовий SMS-код або дзвінок. Зміни нібито зроблять фінансові транзакції більш прозорими.

А от на SWIFT-платежі в Monobank комісію нещодавно повністю скасували. За словами Олега Гороховського, це допоможе бізнесу зробити закупівлі дешевшими, а звичайним людям – легше оплатити навчання, лікування та військову амуніцію тощо.