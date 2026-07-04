За что могут заблокировать карту

Подробности для 24 Канала объяснила адвокат EvrikaLaw Ольга Брус. Когда можно "нарваться" на финансовый мониторинг, арест средств или проблемы с налоговой в Украине – читайте далее.

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Финансовый мониторинг – самая распространенная причина

В соответствии с Законом № 361-IX, банки обязаны проверять происхождение средств своих клиентов. В первую очередь мониторингу подлежат операции на сумму свыше 400 тысяч гривен, однако на практике учреждения применяют риск-ориентированный подход.

Поэтому ограничения могут коснуться даже транзакций на значительно меньшую сумму, если они не соответствуют так называемому привычному финансовому поведению. Например, если официально безработный или студент вдруг начинает получать многочисленные переводы от разных людей.

Использование личной карты для ведения бизнеса

Для предпринимательской деятельности предусмотрены отдельные счета ФЛП. Таким образом, если на личную карту регулярно поступают мелкие суммы от разных отправителей, банк может расценить это как скрытое ведение бизнеса и в одностороннем порядке расторгнуть договор с клиентом.

Постановления исполнительной службы

В таком случае финучреждение лишь выполняет законные требования государства, налагая арест на средства. Речь идет о наличии неуплаченных штрафов за нарушение ПДД, долгов за коммунальные услуги, просроченных кредитов или алиментов, данные о которых исполнитель внес в автоматизированную систему.

Вопросы безопасности

Подозрение также могут вызвать нетипичные действия. Например, если после расчета картой в Киеве система вдруг фиксирует вход в онлайн-банкинг с IP-адреса в Азии, или же среди ночи поступает запрос на снятие всего кредитного лимита.

Как избежать проблем с банком

Чтобы снизить риск дополнительных проверок, эксперт советует четко указывать назначение платежа, особенно при переводах по реквизитам IBAN. Общие фразы вроде "пополнение" или "долг" лучше заменять конкретным пояснением, отражающим суть транзакции.

Не менее важно, чтобы операции соответствовали вашим официальным доходам. Если речь идет о крупной сделке – например, продаже квартиры или автомобиля, – стоит заранее уведомить банк и при необходимости предоставить документы, подтверждающие происхождение средств.

Напомним, что в настоящее время для клиентов с низким и средним уровнем риска в Украине лимит на переводы на счета других получателей составляет 100 тысяч гривен в месяц.