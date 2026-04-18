Коли можна отримати штраф за переказ?

Щоправда, існують нюанси, про які варто знати, аби уникнути неприємностей. Деталі пояснили на порталі Pravo UA.

Насамперед варто зауважити, що в Україні не існує штрафів за переказ коштів із картки на картку, якщо такі операції не порушують законодавства та банківських правил.

Та все ж у деяких випадках громадянам можуть заблокувати трансакцію або навіть рахунок, наприклад:

якщо йдеться про перекази великих сум або нетипові для вашого рахунку трансакції;

у разі порушення законодавства, як-от переказів грошей на підтримку незаконних організацій;

коли перевищено ліміт трансакцій, адже в більшості банків і платіжних сервісів є денне або місячне обмеження на суму.

А от отримати штраф від 17 до 34 тисяч гривень можна за умови порушення податкового законодавства під час отримання коштів.

По-перше, таке покарання передбачено для фізосіб, які отримали гроші за торгівлю, але не зареєстрували бізнес.

По-друге, якщо ФОП отримав кошти від підприємницької діяльності на персональний рахунок, не сплативши податки.

Зауважте! Будь-які доходи фізосіб підлягають оподаткуванню в Україні. Тож якщо на картку регулярно надходять значні суми, податкова може зацікавитися їх походженням.



Ставка ПДФО в Україні переважно становить 18%, пише ПФУ.

До слова, банки та платіжні сервіси відстежують операції клієнтів у межах фінмоніторингу. Якщо перекази виглядають підозрілими, у громадян можуть попросити додаткові пояснення чи документи.

