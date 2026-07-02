Які є ліміти на переказ грошей

Відповідний Меморандум раніше підписали українські банки з метою підвищення прозорості платіжних операцій. Детальніше про правила повідомляли в Нацбанку.

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Наразі для клієнтів "середнього" та "низького" рівнів ризику чинними залишається ліміт у 100 тисяч гривень у місяць, тоді як для "високого" рівня обмеження передбачено вдвічі жорсткіші.

Йдеться про перекази фізичних осіб на рахунки інших отримувачів за номером картки або реквізитами IBAN – як у межах України, так і за кордон. Однак правило не стосується оплати товарів і послуг, зокрема комунальних платежів чи розрахунків у магазинах.

Окрім того, виняток передбачено для переказів між власними рахунками людини в одному банку, а також клієнтів із підтвердженими доходами понад згаданий ліміт (заробітна плата, пенсія, соціальні виплати тощо) і волонтерів.

Нагадаємо, з 26 червня також діють нові правила поповнення картки через термінал самообслуговування, незалежно від суми транзакції. Аби внести кошти, українці повинні підтвердити операцію через SMS-код або дзвінок, а номер телефону платника обов'язково фіксуватимуть у фіскальному чеку. Щоправда, і тут є кілька випадків, коли ця вимога не застосовується – при оплаті комунальних послуг і податків, квитків на транспорт тощо.

Нові правила нібито підвищать прозорість фінансових операцій, однак водночас можуть ускладнити процес в окремих ситуаціях.