Останні зміни на ринку нафти

З початком торгів у четвер, 8 червня, чорне золото почало зі легкого знецінення. Нафта марки Brent подешевшала на 6 центів або 0,1% до 76,89 долара за барель.

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Ф'ючерси на West Texas Intermediate демонструють аналогічну динаміку. Вартість сировини зупинилася на рівні 72,49 долара за барель, повідомляє Reuters.

Згідно з Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Барель нафти Brent коштує 77,01 долара за барель (+ 0,08%);

за барель (+ 0,08%); Марка WTI торгується на рівні 72,57 долара за барель (+ 0,06%).

Днем раніше, 7 червня, нафта Brent подорожчала до 76,95 долара за барель. Вартість цього бренд сировини зросла на 0,66 долара або 0,9%. Американська нафта West Texas Intermediate (далі WTI) завершила минулу торгову сесію з ціною на рівні 72,53 долара за барель, подорожчавши на 0,79 долара або 1,1%, інформує Reuters.

Що впливає на ціни

Завдяки наміру Саудівської Аравії скоротити обсяг видобування сировини з наступного місяця ціни на нафту зросли в середньому на 1%. Річ у тому, що наразі фіксують зростання резервів у США та скорочення попиту з Китаю, пише Reuters. Річ у тому, що з Китаю надходять слабші економічні дані, ніж прогнозували, а саме ця країна є топовим імпортером сировини у світі.

Для прикладу, нафта повернулася до знецінення у четвер саме через побоювання щодо попиту на ринку на тлі глобального економічного сповільнення.

Нагадаємо, що очільник Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль прокоментував останні зміни на ринку нафти та виділив головний фактор впливу для цін.