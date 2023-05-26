ВВП Німеччини скорочується

За I кварталі 2023 року ВВП Німеччини скоротився на 0,3% проти попереднього кварталу.

В останньому кварталі 2022 року він знизився на 0,5%.

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Дані по ВВП Німеччини показали напрочуд негативні сигнали,

– підкреслив міністр Фінансів Німеччини, підтверджуючи рецесію.

Також Крістіан Лінднер додав, що в порівнянні з іншими високорозвиненими економіками Німеччина втрачає потенціал зростання.

Цікаво! Серед європейських країн у 2023 році рецесія очікувалася тільки в Німеччині та Великобританії. У 2024 – 2026 роках зростання ВВП Німеччини, за прогнозом МВФ, складе лише 1-2%.

Німці стали менше купувати

Згідно з оцінкою експертів Destatis, в Німеччині знизилася купівельна спроможність населення. Цьому сприяв високий рівень світової інфляції та підвищення цін на енергетику. Вони зазначили, що німці почали більше економити на продуктах харчування, одязі та взутті, на предметах інтер'єру.

Німецькі компанії страждають від підвищення цін на енергоносії, а в майбутньому негативний вплив на розвиток економіки матиме кадрова криза: брак висококваліфікованих фахівців та демографічна ситуація, в першу чергу старіння населення.

Зверніть увагу! У I кварталі 2023 року споживання домашніх господарств у Німеччині знизилося на 1,2% порівняно з попереднім кварталом після цінових, сезонних та календарних коригувань. Державні витрати також значно скоротилися на 4,9% за квартал.