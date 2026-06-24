Перехід на євро затягується: які країни ЄС досі не виконали обов'язкових умов

Євро вже використовують 21 із 27 країн Євросоюзу. Однак шлях до спільної валюти для решти держав залишається непростим, адже для переходу необхідно виконати низку економічних критеріїв.

Хто наступним перейде на євро

Раз на два роки Єврокомісія оцінює їхню готовність до вступу в єврозону. Про дещо невтішні висновки останнього звіту, а саме невідповідність вимогам, у середу, 24 червня, повідомляє Reuters.

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Насамперед варто зазначити, що йдеться про Швецію, Польщу, Угорщину, Румунію та Чехію, які досі користуються національними валютами: кронами, злотим, форинтом та леєм. Натомість випадок Данії унікальний – вона також не є членом єврозони, однак має офіційно закріплене право не переходити на спільну валюту.

Цікаво, що невідповідність критеріям є радше зручним виправданням для деяких урядів. Оскільки впровадження євро залишається чутливим питанням внутрішньої політики, деякі країни не поспішають виконувати умови, як-от щодо:

низьких рівнів інфляції та процентних ставок;

стабільності національної валюти;

держборгу нижче 60% ВВП (або з тенденцією до зниження);

дефіциту бюджету у встановлених ЄС межах тощо.

Наприклад, Швеція та Чехія фактично перебувають за крок від спільної мети, однак їхня влада відтягує запуск останнього етапу підготовки, а саме участі у дворічному механізмі перевірки стабільності валюти (ERM II). Окрім того, без змін за стандартами ЄЦБ залишаються окремі норми законодавства про центробанки.

Водночас Румунія, яка нібито й бажає перейти на євро, наразі не має проблем лише з рівнем держборгу. Схожа ситуація в Польщі, однак приєднання до єврозони не у пріоритетах Варшави. До слова, за даними останніх опитувань Eurobarometer, зміни підтримують лише 43% поляків.

А от угорці демонструють найбільший ентузіазм (реформу схвалюють аж 80% громадян), тож новообраний уряд заявив про намір упоратися до 2030 року. Утім, економісти вважають такий термін доволі амбітним з огляду на поточний стан економіки.

Нагадаємо, цьогоріч офіційно 21-ю учасницею єврозони нарешті стала Болгарія. Аби відмовитися від левів, державі знадобилося майже два десятиліття після вступу до ЄС у 2007 році.