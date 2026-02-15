Чому не всі країни ЄС перейшли на євро?

Деталі повідомляє Al Jazeera. Євро використовують близько 350 мільйонів людей, що робить її другою за обсягом торгівлі та резервною валютою у світі після долара США.

ЄС – це політичний та економічний блок із 27 країн Європи, утворений у 1993 році з метою сприяння співпраці, вільній торгівлі та спільній політиці на всьому континенті.

Більшість членів ЄС зобов'язані перейти на євро, як тільки вони відповідатимуть певним економічним критеріям. Країни, які використовують цю валюту, разом називаються єврозоною.

Цікаво! Наразі Данія є єдиною державою-членом ЄС, яка має офіційне право на відмову від вступу до єврозони, про що було домовлено в Единбурзькій угоді 1992 року.

Раніше в ексклюзивному коментарі 24 Каналу економіст Ярослав Жаліло пояснив, чому деякі країни досі не перейшли на євро. За словами експерта, вони насамперед хочуть мати суверенність в монетарній політиці, що можливо лише за власної грошової одиниці.

Окрім того, є різні перехідні періоди. Наприклад, перед приєднанням до єврозони держава повинна пробути щонайменше два роки в механізмі ERM II, прив'язавши національну валюту до євро.

Як до цього ставиться населення?

Європейські країни перебувають на різних етапах підготовки й користуються великою підтримкою громадян. У Румунії 77% жителів хочуть єдиної валюти, в Угорщині – 76%, у Швеції – 55%, у Чехії – 49%.

Зовсім інша ситуація в Польщі, пише WorldCrunch. Підтримка введення євро систематично знижується з 2004 року, досягнувши у 2025 році одного з найнижчих рівнів в історії – 26%.

Тобто 74% поляків виступають проти, з яких 48% – категорично. Зокрема, на це вплинула пропаганда правих угруповань і національного банку країни.

Ця пропаганда використовує деякі раціональні аргументи ("наша власна валюта забезпечує економіці більшу гнучкість"), але здебільшого ірраціональні ("євро загрожує суверенітету") і навіть абсурдні ("після вступу до єврозони ЄС забере наше золото"),

– йдеться у матеріалі.

Чи перейде на євро Україна?