Хто наступним перейде на євро

Раз на два роки Єврокомісія оцінює їхню готовність до вступу в єврозону. Про дещо невтішні висновки останнього звіту, а саме невідповідність вимогам, у середу, 24 червня, повідомляє Reuters.

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Насамперед варто зазначити, що йдеться про Швецію, Польщу, Угорщину, Румунію та Чехію, які досі користуються національними валютами: кронами, злотим, форинтом та леєм. Натомість випадок Данії унікальний – вона також не є членом єврозони, однак має офіційно закріплене право не переходити на спільну валюту.

Цікаво, що невідповідність критеріям є радше зручним виправданням для деяких урядів. Оскільки впровадження євро залишається чутливим питанням внутрішньої політики, деякі країни не поспішають виконувати умови, як-от щодо:

низьких рівнів інфляції та процентних ставок;

стабільності національної валюти;

держборгу нижче 60% ВВП (або з тенденцією до зниження);

дефіциту бюджету у встановлених ЄС межах тощо.

Наприклад, Швеція та Чехія фактично перебувають за крок від спільної мети, однак їхня влада відтягує запуск останнього етапу підготовки, а саме участі у дворічному механізмі перевірки стабільності валюти (ERM II). Окрім того, без змін за стандартами ЄЦБ залишаються окремі норми законодавства про центробанки.

Водночас Румунія, яка нібито й бажає перейти на євро, наразі не має проблем лише з рівнем держборгу. Схожа ситуація в Польщі, однак приєднання до єврозони не у пріоритетах Варшави. До слова, за даними останніх опитувань Eurobarometer, зміни підтримують лише 43% поляків.

А от угорці демонструють найбільший ентузіазм (реформу схвалюють аж 80% громадян), тож новообраний уряд заявив про намір упоратися до 2030 року. Утім, економісти вважають такий термін доволі амбітним з огляду на поточний стан економіки.

Нагадаємо, цьогоріч офіційно 21-ю учасницею єврозони нарешті стала Болгарія. Аби відмовитися від левів, державі знадобилося майже два десятиліття після вступу до ЄС у 2007 році.