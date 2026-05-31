Чому не у всіх країнах ЄС ходять євро

Наразі в ЄС входять 27 країн. Проте далеко не у всіх з них основною валютою є євро. Так відбувається саме через те, що ці держави не є членами єврозони.

Чому деякі країни ЄС не є частинами єврозони?

Аби стати членом єврозони, країна має відповідати низці вимог, повідомляє офіційний сайт ЄС.

Наразі частиною єврозони є 21 з 27 країн-членів ЄС. Досі мають іншу основну валюту 6 держав:

Данія;

Чехія;

Польща;

Швеція;

Угорщина;

Румунія.

Зауважимо, обставини чому ці країни не є частиною єврозони – різні. Наприклад, Чехія, Румунія, Угорщина, Польща та Швеція таки планують перехід. Але це відбудеться, коли вони виконають низку важливих умов.

У деяких випадках країни ЄС можуть домовитися про відмову від будь-якого законодавства чи договорів Європейського Союзу та погодитися не брати участі в певних сферах політики. Данія зробила це для єдиної валюти та зберегла власну валюту після вступу до ЄС,

– йдеться у повідомленні Євросоюзу.

Що потрібно, аби приєднатися до єврозони?

Аби стати членом єврозони, потрібно виконати "критерії конвергенції". Ці умови є обов'язковими. Як відомо, вони визначені та закріплені у Маастрихтському договорі від 1992 року.

Усі країни ЄС, окрім Данії, зобов'язані прийняти євро та приєднатися до зони євро, як тільки вони будуть готові їх виконати,

– наголошує ЄС.

Точних вимог, коли саме країна має приєднатися до єврозони, немає. Відповідно, держави можуть самостійно будувати стратегії для виконання вимог при переході на євро.

Хто у 2026 році доєднався до єврозони?