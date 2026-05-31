Почему некоторые страны ЕС не являются частями еврозоны?
Чтобы стать членом еврозоны, страна должна соответствовать ряду требований, сообщает официальный сайт ЕС.
Читайте также Курс доллара снова побил рекорд: какую цену установил НБУ на 27 мая
Сейчас частью еврозоны является 21 из 27 стран-членов ЕС. До сих пор имеют другую основную валюту 6 государств:
- Дания;
- Чехия;
- Польша;
- Швеция;
- Венгрия;
- Румыния.
Заметим, обстоятельства почему эти страны не являются частью еврозоны – разные. Например, Чехия, Румыния, Венгрия, Польша и Швеция таки планируют переход. Но это произойдет, когда они выполнят ряд важных условий.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
В некоторых случаях страны ЕС могут договориться об отказе от любого законодательства или договоров Европейского Союза и согласиться не участвовать в определенных сферах политики. Дания сделала это для единой валюты и сохранила собственную валюту после вступления в ЕС,
– говорится в сообщении Евросоюза.
Что нужно, чтобы присоединиться к еврозоне?
Чтобы стать членом еврозоны, нужно выполнить "критерии конвергенции". Эти условия являются обязательными. Как известно, они определены и закреплены в Маастрихтском договоре от 1992 года.
Все страны ЕС, кроме Дании, обязаны принять евро и присоединиться к зоне евро, как только они будут готовы их выполнить,
– отмечает ЕС.
Точных требований, когда именно страна должна присоединиться к еврозоне, нет. Соответственно, государства могут самостоятельно строить стратегии для выполнения требований при переходе на евро.
Кто в 2026 году присоединился к еврозоне?
С 1 января 2026 года Болгария стала частью еврозоны. Однако этот переход происходил постепенно и начался именно с начала года.
Сначала действовал установленный обменный курс. За 1 евро нужно было отдать – 1,95583 болгарского лева. Заметим, пользоваться можно было обеими валютами во время переходного периода.
Болгары неоднозначно отнеслись к этому переходу. В частности, значительную часть граждан волновало как изменятся цены из-за замены валюты.