Почему некоторые страны ЕС не являются частями еврозоны?

Чтобы стать членом еврозоны, страна должна соответствовать ряду требований, сообщает официальный сайт ЕС.

Сейчас частью еврозоны является 21 из 27 стран-членов ЕС. До сих пор имеют другую основную валюту 6 государств:

Дания;

Чехия;

Польша;

Швеция;

Венгрия;

Румыния.

Заметим, обстоятельства почему эти страны не являются частью еврозоны – разные. Например, Чехия, Румыния, Венгрия, Польша и Швеция таки планируют переход. Но это произойдет, когда они выполнят ряд важных условий.

В некоторых случаях страны ЕС могут договориться об отказе от любого законодательства или договоров Европейского Союза и согласиться не участвовать в определенных сферах политики. Дания сделала это для единой валюты и сохранила собственную валюту после вступления в ЕС,

– говорится в сообщении Евросоюза.

Что нужно, чтобы присоединиться к еврозоне?

Чтобы стать членом еврозоны, нужно выполнить "критерии конвергенции". Эти условия являются обязательными. Как известно, они определены и закреплены в Маастрихтском договоре от 1992 года.

Все страны ЕС, кроме Дании, обязаны принять евро и присоединиться к зоне евро, как только они будут готовы их выполнить,

– отмечает ЕС.

Точных требований, когда именно страна должна присоединиться к еврозоне, нет. Соответственно, государства могут самостоятельно строить стратегии для выполнения требований при переходе на евро.

Кто в 2026 году присоединился к еврозоне?