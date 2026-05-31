Чому деякі країни ЄС не є частинами єврозони?
Аби стати членом єврозони, країна має відповідати низці вимог, повідомляє офіційний сайт ЄС.
Наразі частиною єврозони є 21 з 27 країн-членів ЄС. Досі мають іншу основну валюту 6 держав:
- Данія;
- Чехія;
- Польща;
- Швеція;
- Угорщина;
- Румунія.
Зауважимо, обставини чому ці країни не є частиною єврозони – різні. Наприклад, Чехія, Румунія, Угорщина, Польща та Швеція таки планують перехід. Але це відбудеться, коли вони виконають низку важливих умов.
У деяких випадках країни ЄС можуть домовитися про відмову від будь-якого законодавства чи договорів Європейського Союзу та погодитися не брати участі в певних сферах політики. Данія зробила це для єдиної валюти та зберегла власну валюту після вступу до ЄС,
– йдеться у повідомленні Євросоюзу.
Що потрібно, аби приєднатися до єврозони?
Аби стати членом єврозони, потрібно виконати "критерії конвергенції". Ці умови є обов'язковими. Як відомо, вони визначені та закріплені у Маастрихтському договорі від 1992 року.
Усі країни ЄС, окрім Данії, зобов'язані прийняти євро та приєднатися до зони євро, як тільки вони будуть готові їх виконати,
– наголошує ЄС.
Точних вимог, коли саме країна має приєднатися до єврозони, немає. Відповідно, держави можуть самостійно будувати стратегії для виконання вимог при переході на євро.
Хто у 2026 році доєднався до єврозони?
З 1 січня 2026 року Болгарія стала частиною єврозони. Проте цей перехід відбувався поступово і розпочався саме з початку року.
Спочатку діяв встановлений обмінний курс. За 1 євро потрібно було віддати – 1,95583 болгарського лева. Зауважимо, користуватися можна було обома валютами під час перехідного періоду.
Болгари неоднозначно віднеслися до цього переходу. Зокрема, значну частину громадян хвилювало як зміняться ціни через заміну валюти.