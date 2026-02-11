Що відомо про перехід Болгарії на євро?
Болгарія стала 21 країною-членом єврозони, повідомляє Рада ЄС.
Болгарія посідає своє місце 21-го члена єврозони. Це знаменує собою кульмінацію ретельного процесу вступу Болгарії, що включає ретельний аналіз та інтенсивну підготовку. Я щиро вітаю Болгарію та болгарський народ з цим величезним досягненням.
Зауважимо, що перехід на євро відбувався поступово. Аби цей процес "пом'якшити" встановили перехідний курс. Він такий: 1 євро це 1,95583 болгарського лева.
Які держави не є частиною єврозони?
Далеко не всі країни ЄС є членами єврозони. Наразі це 6 держав з 27. Йдеться про:
- Чехію;
- Данію;
- Угорщину;
- Польщу;
- Румунію;
Щобільше, наразі ці країни не планують перехід. Першочергово, вони не відповідають встановленим економічним критеріям. До того ж для цього немає відповідного політичного підґрунтя.
Що ще важливо знати про перехід Болгарії на євро?
Болгари неоднозначно віднеслися до цих змін. Їх занепокоїло можливе зростання цін на товари через перехід на євро. Болгарський уряд пообіцяв контролювати ситуацію і своєчасно реагувати на зловживання.
Перехід на євро стартував з 1 січня, а от з 1 лютого розрахунки почали повністю здійснювати в євро. Тобто, протягом першого місяця 2026 року болгарський лев та європейська валюта існували паралельно. А от уже в лютому "залишились", виключно євро.