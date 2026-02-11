Що відомо про перехід Болгарії на євро?

Болгарія стала 21 країною-членом єврозони, повідомляє Рада ЄС.

Стефані Лосе

Міністерка економіки Данії

Болгарія посідає своє місце 21-го члена єврозони. Це знаменує собою кульмінацію ретельного процесу вступу Болгарії, що включає ретельний аналіз та інтенсивну підготовку. Я щиро вітаю Болгарію та болгарський народ з цим величезним досягненням.

Зауважимо, що перехід на євро відбувався поступово. Аби цей процес "пом'якшити" встановили перехідний курс. Він такий: 1 євро це 1,95583 болгарського лева.

Які держави не є частиною єврозони?

Далеко не всі країни ЄС є членами єврозони. Наразі це 6 держав з 27. Йдеться про:

  • Чехію;
  • Данію;
  • Угорщину;
  • Польщу;
  • Румунію;
Щобільше, наразі ці країни не планують перехід. Першочергово, вони не відповідають встановленим економічним критеріям. До того ж для цього немає відповідного політичного підґрунтя.

Що ще важливо знати про перехід Болгарії на євро?

  • Болгари неоднозначно віднеслися до цих змін. Їх занепокоїло можливе зростання цін на товари через перехід на євро. Болгарський уряд пообіцяв контролювати ситуацію і своєчасно реагувати на зловживання.

  • Перехід на євро стартував з 1 січня, а от з 1 лютого розрахунки почали повністю здійснювати в євро. Тобто, протягом першого місяця 2026 року болгарський лев та європейська валюта існували паралельно. А от уже в лютому "залишились", виключно євро.