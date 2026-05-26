Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 26 травня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 51,20 гривні , а продаж – по 51,80 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 51,54 гривні , а продаж – по 51,64 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 51,48 гривні, а продаж – по 51,86 гривні.

Що про ситуацію кажуть експерти

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько пояснила, що важливим фактором для гривні залишається монетарна політика Нацбанку.

Зокрема, облікова ставка на рівні 15% підтримує інтерес до гривневих депозитів і водночас стримує надлишковий попит на валюту. Саме тому долар поки не демонструє різких стрибків навіть попри поступове зростання.

Протягом цього тижня банкірка прогнозує коливання курсу під впливом попиту на імпорт, ситуації на зовнішніх ринках та активності покупців валюти на міжбанку. Однак завдяки діям регулятора ринок має шанси залишитися "відносно стабільним".