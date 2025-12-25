Ці євро виводять з обігу: будьте обережні

ЄЦБ хоче вивести з обігу банкноту 500 євро. Це рішення було ухвалено ще у 2019 році. Проте цю банкноту можна використовувати і зараз, зокрема, при розрахунках..

Чи можна 500 євро обміняти зараз?

500 євро і надалі зберігатимуть свою вартість, повідомляє 24 Канал з посиланням на Європейський центральний банк.

Банкнота номіналом 500 євро, як і інші номінали банкнот євро, завжди зберігатиме свою вартість і може бути обміняна в національних центральних банках Євросистеми протягом необмеженого періоду часу,

– зазначає регулятор.

Зауважимо, що 500 євро були частиною першої серії євро, що увійшла в обіг 1 січня 2002 року. У другій – цей номінал відсутній.

Наразі випущені такі серії євро, повідомляє Європейський центральний банк:

Перша включає номінали: 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро.

Друга включає номінали: 5, 10, 20, 50, 100 та 200 євро (ці банкноти випускались з 2013 по 2019 роки).

Купюру 500 євро не включили у другу серію, бо саме цю банкноту найчастіше підроблювали. Щобільше, її використовували у незаконних шахрайських операціях.

Друга серія, також відома як серія "Європа", була розроблена для того, щоб зробити банкноти євро більш захищеними від підробок та довговічнішими. Це означає, що банкноти потрібно буде замінювати рідше, щоб мінімізувати їхній вплив на довкілля та звести витрати до мінімуму,

– вказував ЄЦБ.

Цікаво! Назва "Європа" виникла через те, що там зображено персонажа з грецької міфології – принцесу Європи.

Що важливо знати про валюту зараз?