Чи можна використовувати 500 євро зараз?

500 євро залишається чинною банкнотою, повідомляє 24 Канал з посиланням на Європейський центральний банк.

Тобто, її можна вільно використовувати. А також, за потреби обміняти.

Банкнота номіналом 500 євро, як і інші номінали банкнот євро, завжди зберігатиме свою вартість і може бути обміняна в національних центральних банках Євросистеми протягом необмеженого періоду часу,

– зазначає регулятор.

500 євро були у першій серії євровалюти. У другу – цю банкноту вже не включили

Які серії євро перебувають в обігу зараз?

Загалом зараз існує 2 серії євро, повідомляє Європейський центральний банк:

Перша серія увійшла в обіг 1 січня 2002 року. Вона складається з номіналів: 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро.

Друга серія вийшла значно пізніше. Вона випускалась з 2013 по 2019 роки.

Друга серія, також відома як серія "Європа", була розроблена для того, щоб зробити банкноти євро більш захищеними від підробок та довговічнішими. Це означає, що банкноти потрібно буде замінювати рідше, щоб мінімізувати їхній вплив на довкілля та звести витрати до мінімуму,

– наголошує регулятор.

Назва була дана цим банкнотам не просто так. Річ у тім, що на них зображено міфічного персонажа – принцесу Європи. Ця героїня родом з грецької міфології.

Що ще важливо знати про євро зараз?