Укр Рус
Финансы Финансовые новости Эти евро выводят из обращения: будьте осторожны
25 декабря, 19:09
3

Эти евро выводят из обращения: будьте осторожны

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • ЕЦБ решил вывести из обращения банкноту 500 евро, но она сохраняет свою стоимость и может быть обменяна в национальных центральных банках Евросистемы.
  • Банкноту 500 евро не включили во вторую серию из-за частых подделок и использования в незаконных операциях.

ЕЦБ хочет вывести из обращения банкноту 500 евро. Это решение было принято еще в 2019 году. Однако эту банкноту можно использовать и сейчас, в частности, при расчетах.

Можно ли 500 евро обменять сейчас?

500 евро и в дальнейшем будут сохранять свою стоимость, сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейский центральный банк.

Читайте также От Кремля отвернулись даже соратники: в этих странах россиянам начали блокировать счета

Банкнота номиналом 500 евро, как и другие номиналы банкнот евро, всегда будет сохранять свою стоимость и может быть обменяна в национальных центральных банках Евросистемы в течение неограниченного периода времени,
– отмечает регулятор.

Заметим, что 500 евро были частью первой серии евро, вошедшей в обращение 1 января 2002 года. Во второй – этот номинал отсутствует.

Сейчас выпущены следующие серии евро, сообщает Европейский центральный банк:

  • Первая включает номиналы: 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро.
  • Вторая включает номиналы: 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро (эти банкноты выпускались с 2013 по 2019 годы).

Купюру 500 евро не включили во вторую серию, потому что именно эту банкноту чаще всего подделывали. Более того, ее использовали в незаконных мошеннических операциях.

Вторая серия, также известная как серия "Европа", была разработана для того, чтобы сделать банкноты евро более защищенными от подделок и долговечными. Это означает, что банкноты нужно будет заменять реже, чтобы минимизировать их влияние на окружающую среду и свести расходы к минимуму,
– указывал ЕЦБ.

Интересно! Название "Европа" возникло из-за того, что там изображен персонаж из греческой мифологии – принцесса Европы.

Что важно знать о валюте сейчас?

  • В Украине должна свободно обмениваться валюта, которая соответствует установленным образцам. В 2023 году было отменено понятие "незначительно изношенная банкнота". Это означает, что, если купюра имеет небольшие повреждения, ее должны свободно обменять.

  • Несколько сложнее ситуация с банкнотой, которая имеет признаки значительного износа. Такие купюры передают на инкассо. То есть, банк, которому вы доверяете средства, отдает их для обмена банку корреспонденту. Эта процедура осуществляется по тарифам финучреждения.