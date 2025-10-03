Які євро можуть не приймати в українських обмінниках?

В обміннику мають прийняти всі євро, які перебувають в обігу, незалежно від серії, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Зауважте! Питання з обміном можуть виникнути, якщо купюра зношена. Однак усе залежить від ступеня її пошкодженості.

З усіма без винятку банкнотами іноземної валюти, крім значно зношених чи пошкоджених, мають здійснюватися валютно-обмінні операції,

– зазначає регулятор.

Зауважимо, що в Україні зараз скасовано поняття "незначно зношена". Таким чином регулятор прагнув виключити "людський фактор" при перевірці купюри.

Зверніть увагу! Якщо ваша банкнота значно зношена, її усе ж можна обміняти – за процедурою інкасо. Обмінюється вона за тарифами банку чи небанківської установи.

Що потрібно знати про євро зараз?

ЄС прагне вивести 500 євро з обміну. Річ у тім, що саме цю банкноту часто підроблюють і використовують в шахрайських цілях. Випускати таку купюру припинили ще у 2019, проте і зараз вона "ходить". Щобільше, 500 євро лишаються чинним платіжним засобом.

У жовтні євро не зазнає значних змін. Різких коливань також не очікується. Водночас очікуваний люфт коливань буде: 47,50 до 49,50 гривні.

Зверніть увагу! Станом на 3 жовтня, офіційний курс євро в Україні – 48,50 гривні за євро, зазначає Нацбанк.