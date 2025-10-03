Скільки сьогодні коштує грам золота?
НБУ встановлює закупівельну вартість з урахуванням світових цін на дорогоцінні метали, повідомляє 24 Канал з посиланням на регулятора.
Вартість грама, залежно від категорії:
- банківське золото, тобто метал найвищої проби має ціну – 5 104,89 гривні за грам;
- цей метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості – 5 089,58 гривні за грам;
- золото, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 5 053,84 гривні за грам.
Які ціни на срібло сьогодні?
- Вартість срібла найвищої проби зросла. Цей метал за грам тепер коштує – 62,45 гривні.
- А от цей метал, який не відповідає вимогам щодо якості банківських металів, коштує дещо менше. Зараз його ціна – 59,33 гривні за грам.
Що відбувається з цінами на дорогоцінні метали?
Золото рекордно подорожчало. У жовтні його максимальнп вартість сягнула – 3 895,09 долара за унцію. Згодом цей метал дещо подешевшав.
Станом на 2 жовтня, спотова вартість срібла зросла на 0,3%. Ціна за унцію сягнула 47,46 долара, повідомляє Reuters.
Дорожчають не тільки срібло та золото. Інші метали також почали зростати в ціні. Зокрема, платина лише за 2 жовтня збільшилась в ціні на 1,9%. Тоді ж вона сягнула ціни – 1 587,01 долара за унцію.