Какие евро могут не принимать в украинских обменниках?

В обменнике должны принять все евро, которые находятся в обращении, независимо от серии, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Заметьте! Вопросы с обменом могут возникнуть, если купюра изношена. Однако все зависит от степени ее поврежденности.

Со всеми без исключения банкнотами иностранной валюты, кроме значительно изношенных или поврежденных, должны осуществляться валютно-обменные операции,

– отмечает регулятор.

Заметим, что в Украине сейчас отменено понятие "незначительно изношенная". Таким образом регулятор стремился исключить "человеческий фактор" при проверке купюры.

Обратите внимание! Если ваша банкнота значительно изношена, ее все же можно обменять – по процедуре инкассо. Обменивается она по тарифам банка или небанковского учреждения.

Что нужно знать о евро сейчас?

ЕС стремится вывести 500 евро из обмена. Дело в том, что именно эту банкноту часто подделывают и используют в мошеннических целях. Выпускать такую купюру прекратили еще в 2019, однако и сейчас она "ходит". Более того, 500 евро остаются действующим платежным средством.

В октябре евро не претерпит значительных изменений. Резких колебаний также не ожидается. В то же время ожидаемый люфт колебаний будет: 47,50 до 49,50 гривны.

Обратите внимание! По состоянию на 3 октября, официальный курс евро в Украине – 48,50 гривны за евро, отмечает Нацбанк.