Яку купюру перестав випускати ЄС?

Банкноти з першої серії поступово замінюються, повідомляє 24 Канал з посиланням на Європейський центральний банк.

Для чого розроблялась друга серія банкнот:

ЄС хотів використовувати довговічніші гроші;

нові купюри мають бути більш захищені від підробок.

Це означає, що банкноти потрібно буде рідше замінювати, що зменшить їх вплив на довкілля та дозволить знизити витрати,

– йдеться в повідомленні ЄЦБ.

У другій серії купюра 500 євро була вилучена. Таке рішення ухвалили через те, що цю банкноту часто підробляли і використовували в шахрайських цілях.

Зверніть увагу! Зараз ЄЦБ випускає банкноти з номіналами: 5, 10, 20, 50, 100 і 200 євро.

Чи можна використовувати купюру 500 євро зараз?

Купюру 500 євро поступово вилучають з обігу. Тобто, розраховуватись нею зараз ще можна, адже вона є дійсним платіжним засобом. "Ходити" 500 євро буде поки її повністю не вилучать.

Зауважте! Якщо ви не хочете використовувати цю банкноту, її можна обміняти в будь-якому національному центральному банку єврозони.

Що відбувається зараз з курсом євро?

Станом на 10 вересня, офіційний курс євро – 48,39 гривні. Він виріс лише на 1 копійку, порівняно з 9 числом.

Протягом 2 тижня вересня (з 8 по 14 число) євро не зазнаватиме значних коливань. Курс євровалюти перебуватиме в межах 48 – 49,50 гривні.

Цікаво! Данія розглядає можливість переходу на євро. Зараз у цій країні "ходять" крони.