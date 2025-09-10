Яку купюру перестав випускати ЄС?
Банкноти з першої серії поступово замінюються, повідомляє 24 Канал з посиланням на Європейський центральний банк.
Для чого розроблялась друга серія банкнот:
- ЄС хотів використовувати довговічніші гроші;
- нові купюри мають бути більш захищені від підробок.
Це означає, що банкноти потрібно буде рідше замінювати, що зменшить їх вплив на довкілля та дозволить знизити витрати,
– йдеться в повідомленні ЄЦБ.
У другій серії купюра 500 євро була вилучена. Таке рішення ухвалили через те, що цю банкноту часто підробляли і використовували в шахрайських цілях.
Зверніть увагу! Зараз ЄЦБ випускає банкноти з номіналами: 5, 10, 20, 50, 100 і 200 євро.
Чи можна використовувати купюру 500 євро зараз?
Купюру 500 євро поступово вилучають з обігу. Тобто, розраховуватись нею зараз ще можна, адже вона є дійсним платіжним засобом. "Ходити" 500 євро буде поки її повністю не вилучать.
Зауважте! Якщо ви не хочете використовувати цю банкноту, її можна обміняти в будь-якому національному центральному банку єврозони.
Що відбувається зараз з курсом євро?
Станом на 10 вересня, офіційний курс євро – 48,39 гривні. Він виріс лише на 1 копійку, порівняно з 9 числом.
Протягом 2 тижня вересня (з 8 по 14 число) євро не зазнаватиме значних коливань. Курс євровалюти перебуватиме в межах 48 – 49,50 гривні.
Цікаво! Данія розглядає можливість переходу на євро. Зараз у цій країні "ходять" крони.