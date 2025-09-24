Як змінювались єврові купюри?

У першій серії були банкноти номіналом 5, 10, 20, 50, 100, 200, і 500 євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на Європейський центральний банк.

Друга серія під назвою "Європа" була випущена пізніше – у 2013 році. В ній були купюри номіналом 5, 10, 20, 50, 100, і 200 євро.

Зауважте! "Оновлення" європейської валюти допомогло її зробити більш витривалою та захищеною від підробок.

Банкноту номіналом 500 євро перестали випускати ще у 2019 році. Таке рішення ухвалили через велику кількість підробок цієї купюри, які використовувались у шахрайських цілях.

Водночас банкнота 500 євро залишається чинним платіжним засобом. Її можна використовувати, а також обміняти.

Які євро може не прийняти обмінник? НБУ визначив, що в Україні скасовано поняття "незначно зношених" купюр. Водночас залишається означення – "значно зношені". Настільки пошкоджені банкноти підлягають процедурі інкасо.

Що відбувається з євро в Україні?