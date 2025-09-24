Как менялись евровые купюры?

В первой серии были банкноты номиналом 5, 10, 20, 50, 100, 200, и 500 евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейский центральный банк.

Вторая серия под названием "Европа" была выпущена позже – в 2013 году. В ней были купюры номиналом 5, 10, 20, 50, 100, и 200 евро.

Обратите внимание! "Обновление" европейской валюты помогло ее сделать более выносливой и защищенной от подделок.

Банкноту номиналом 500 евро перестали выпускать еще в 2019 году. Такое решение приняли из-за большого количества подделок этой купюры, которые использовались в мошеннических целях.

В то же время банкнота 500 евро остается действующим платежным средством. Ее можно использовать, а также обменять.

Какие евро может не принять обменник? НБУ определил, что в Украине отменено понятие "незначительно изношенных" купюр. В то же время остается определение – "значительно изношенные". Настолько поврежденные банкноты подлежат процедуре инкассо.

Что происходит с евро в Украине?