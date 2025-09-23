Як може зрости вартість газу в Європі?

Понеділковий торг опціонами передбачав зростання цін на газ у Європі до 50 євро влітку 2026 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Читайте також Нове падіння: скільки коштує 1 барель нафти на ринку зараз

Зверніть увагу! Протилежна ставка показує, що зростання може сягнути 60%, порівняно з поточними рівнями. А вони, протягом останніх тижнів, перебувають на рівні 32 євро за мегават-годину.

Більше проєктів зі зрідженого природного газу планується запустити у 2026 та 2027 роках, це посилює зростаючий консенсус серед трейдерів щодо того, що ціни впадуть, оскільки ринок поступово переходить від обмеженого до надлишкового,

– наголошує видання.

Волатильність цін на європейський природний газ відчутно знизилась. Зараз вона перебуває на рівні, що востаннє був під час енергетичної кризи 2022 року.

Як вважають аналітики, на європейський газовий ринок чекає багато моментів невизначеності у найближчі місяці. Зокрема, вони матимуть вплив на процес накопичення запасів.

Зауважте! Відчутний вплив на енергетичний ринок мають і санкції проти Росії.

Що відомо про санкції проти енергоносіїв з Росії?