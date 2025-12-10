500 євро: чи ходить ця банкнота зараз
- Банкнота 500 євро виведена з обігу, але зберігає свою вартість і може бути обміняна в центральних банках єврозони.
- Національний банк України дозволяє обмін 500 євро.
Ще у 2019 році ЄЦБ ухвалив рішення про виведення з обігу 500 євро. Водночас ця банкнота і зараз є чинною. Тобто, вона може вільно використовуватись.
Що відомо про виведення з обігу 500 євро?
Попри те, що регулятор вирішив вивести з обігу цю банкноту, вона зберігає цінність, повідомляє 24 Канал з посиланням на Європейський центральний банк.
Читайте також Вартість нафти продовжує летіти вниз: ринок очікує змін
Як і всі номінали банкнот євро, банкнота 500 євро завжди зберігатиме свою вартість і її можна буде обміняти в будь-якому національному центральному банку єврозони в будь-який час,
– зазначає ЄЦБ.
Зауважимо, що 500 євро вирішили вивести з обігу, оскільки саме цю банкноту часто підроблювали. Щобільше, її використовували у шахрайських цілях.
Важливо! 500 євро належать до першої серії купюр. У другу – ця банкнота не увійшла.
Наразі існують такі серії євробанкнот:
- Перша серія – номінали 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро – банкноти увійшли в обіг 1 січня 2002 року.
- Друга серія – номінали: 5, 10, 20, 50, 100 та 200 євро – випуск відбувався з 2013 по 2019 роки.
Чи можна обміняти 500 євро в Україні?
500 євро – чинна банкнота. Тому вона має вільно обмінюватись, повідомляє НБУ.
Регулятор заборонив банкам та небанківським установам відмовляти клієнтам в обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків, та справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання,
– наголошує регулятор.
На результат впливає першочергово стан банкноти:
- якщо вона має незначні пошкодження, її вільно обмінюють (нагадаємо, у 2023 році регулятор скасував поняття "незначно зношена банкнота");
- а от банкноту з ознаками значного зношення віддають на інкасо.
Що ще важливо знати про гроші зараз?
З початку жовтня в Україні почали виводити з обігу 10 копійок. Цей процес відбуватиметься поступово, наразі такі монети можна вільно використовувати. Тобто, здавати ці копійки у банк непотрібно.
Чинними вважаються всі долари, випущені після 1914 року. Відповідно, вони мають вільно обмінюватись. Зараз найбільшим номіналом серед доларових купюр є 100.