Що відомо про виведення з обігу 500 євро?

Попри те, що регулятор вирішив вивести з обігу цю банкноту, вона зберігає цінність, повідомляє 24 Канал з посиланням на Європейський центральний банк.

Як і всі номінали банкнот євро, банкнота 500 євро завжди зберігатиме свою вартість і її можна буде обміняти в будь-якому національному центральному банку єврозони в будь-який час,

– зазначає ЄЦБ.

Зауважимо, що 500 євро вирішили вивести з обігу, оскільки саме цю банкноту часто підроблювали. Щобільше, її використовували у шахрайських цілях.

Важливо! 500 євро належать до першої серії купюр. У другу – ця банкнота не увійшла.

Наразі існують такі серії євробанкнот:

Перша серія – номінали 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро – банкноти увійшли в обіг 1 січня 2002 року.

Друга серія – номінали: 5, 10, 20, 50, 100 та 200 євро – випуск відбувався з 2013 по 2019 роки.

Чи можна обміняти 500 євро в Україні?

500 євро – чинна банкнота. Тому вона має вільно обмінюватись, повідомляє НБУ.

Регулятор заборонив банкам та небанківським установам відмовляти клієнтам в обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків, та справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання,

– наголошує регулятор.

На результат впливає першочергово стан банкноти:

якщо вона має незначні пошкодження, її вільно обмінюють (нагадаємо, у 2023 році регулятор скасував поняття "незначно зношена банкнота");

а от банкноту з ознаками значного зношення віддають на інкасо.

