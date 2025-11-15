Чому 500 євро рідкісна банкнота?

Регулятор ухвалив рішення вивести 500 євро з обігу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Європейський центральний банк.

Цікаво! Рішення про припинення друку 500 євро було ухвалено ще у 2019 році. Регулятор обґрунтував такі зміни значною кількістю підробок саме цієї банкноти. Річ у тім, що фальшивки 500 євро використовували у шахрайських цілях.

Як і всі номінали банкнот євро, банкнота 500 євро завжди зберігатиме свою вартість і її можна буде обміняти в будь-якому національному центральному банку єврозони в будь-який час,

– зазначає ЄЦБ.

Зауважимо, що 500 євро належали до першої серії єврових банкнот. Загалом їх вийшло дві.

Які серії євровалюти існують зараз:

Перша серія – номінали 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро – ці банкноти увійшли в обіг 1 січня 2002 року.

Друга серія – номінали: 5, 10, 20, 50, 100 та 200 євро – виходила з 2013 по 2019 роки.

Зверніть увагу! Друга серія отримала назву "Європа". І це не просто так. Річ у тім, що на цих банкнотах зображено персонажа з грецької міфології – принцесу Європи.

Що ще важливо знати про євро зараз?