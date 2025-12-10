500 евро: ходит ли эта банкнота сейчас

Еще в 2019 году ЕЦБ принял решение о выводе из обращения 500 евро. В то же время эта банкнота и сейчас является действующей. То есть, она может свободно использоваться.

Что известно о выводе из обращения 500 евро?

Несмотря на то, что регулятор решил вывести из обращения эту банкноту, она сохраняет ценность, сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейский центральный банк.

Как и все номиналы банкнот евро, банкнота 500 евро всегда будет сохранять свою стоимость и ее можно будет обменять в любом национальном центральном банке еврозоны в любое время,

– отмечает ЕЦБ.

Заметим, что 500 евро решили вывести из обращения, поскольку именно эту банкноту часто подделывали. Более того, ее использовали в мошеннических целях.

Важно! 500 евро относятся к первой серии купюр. Во вторую – эта банкнота не вошла.

Сейчас существуют следующие серии евробанкнот:

Первая серия – номиналы 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро – банкноты вошли в обращение 1 января 2002 года.

Вторая серия – номиналы: 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро – выпуск происходил с 2013 по 2019 годы.

Можно ли обменять 500 евро в Украине?

500 евро – действующая банкнота. Поэтому она должна свободно обмениваться, сообщает НБУ.

Регулятор запретил банкам и небанковским учреждениям отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков, и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования,

– отмечает регулятор.

На результат влияет в первую очередь состояние банкноты:

если она имеет незначительные повреждения, ее свободно обменивают (напомним, в 2023 году регулятор отменил понятие "незначительно изношенная банкнота");

а вот банкноту с признаками значительного износа отдают на инкассо.

