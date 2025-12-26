Ще одна країна Європи переходить на євро: важливі зміни з 1 січня 2026 року
- З 1 січня 2026 року Болгарія стане 21 членом єврозони, переходячи на євро як національну валюту.
- Після переходу Болгарії на євро, шість держав-членів ЄС, такі як Чехія, Румунія, Польща, Угорщина, Швеція і Данія, залишаться поза єврозоною.
Ще влітку було ухвалено рішення про зміни в Болгарії з 1 січня 2026 року. Їх затвердила Рада ЄС. Завдяки цьому, Болгарія стане 21 членом єврозони.
Що відомо про перехід Болгарії на євро?
Тобто, з самого початку наступного роду, Болгарія зможе скористатися перевагами впровадження єдиної європейської валюти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Раду ЄС.
Болгарія посідає своє місце 21-го члена єврозони. Це знаменує собою кульмінацію ретельного процесу вступу Болгарії, що включає ретельний аналіз та інтенсивну підготовку. Я щиро вітаю Болгарію та болгарський народ з цим величезним досягненням.
Зауважимо, що на момент перехідного етапу, курс буде зафіксований. Як відомо, за 1 євро доведеться віддати – 1,95583 болгарського лева. Таким чином ЄС хоче забезпечити плавний перехід.
Після того як Болгарія завершить перехід, поза зоною євро залишиться 6 держав-членів ЄС з 27. Йдеться про:
- Чехію;
- Румунію;
- Польщу;
- Угорщину;
- Швецію;
- Данію.
Наразі ці країни не планують доєднуватися до єврозони. Тобто, залишатимуться зі своєю валютою, повідомляє Reuters.
Жодна з них не має жодних найближчих планів щодо введення євро ні з політичних причин, ні через те, що вони не відповідають необхідним економічним критеріям,
– наголошує видання.
Як Болгари ставляться до переходу країни на євро?
Болгари розділилися в думках, щодо переходу на євро. Наразі оцінки "за" та "проти" складають – 50 на 50, повідомляє Reuters.
Громадян Болгарії турбують наслідки переходу. Деякі вважають, що в результаті цього, будуть необґрунтовано підняті ціни. Вони наполягають на необхідності впровадження моніторингу для контролю ситуації.