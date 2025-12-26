Что известно о переходе Болгарии на евро?

То есть, с самого начала следующего рода, Болгария сможет воспользоваться преимуществами внедрения единой европейской валюты, сообщает 24 Канал со ссылкой на Совет ЕС.

Стефани Лосе Министр экономики Дании Болгария занимает свое место 21-го члена еврозоны. Это знаменует собой кульминацию тщательного процесса вступления Болгарии, включающий тщательный анализ и интенсивную подготовку. Я искренне поздравляю Болгарию и болгарский народ с этим огромным достижением.

Заметим, что на момент переходного этапа, курс будет зафиксирован. Как известно, за 1 евро придется отдать – 1,95583 болгарского лева. Таким образом ЕС хочет обеспечить плавный переход.

После того как Болгария завершит переход, вне зоны евро останется 6 государств-членов ЕС из 27. Речь идет о:

Чехии;

Румынии;

Польше;

Венгрии;

Швеции;

Дании.

Сейчас эти страны не планируют присоединяться к еврозоне. То есть, будут оставаться со своей валютой, сообщает Reuters.

Ни одна из них не имеет никаких ближайших планов по введению евро ни по политическим причинам, ни из-за того, что они не соответствуют необходимым экономическим критериям,

– отмечает издание.

Как Болгары относятся к переходу страны на евро?