Що відбувається з видобутком газу в Росії?

Йдеться саме про санкції проти російських енергоносіїв, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Читайте також Публічні інвестиції у 2026 році сягнуть 111,5 мільярда гривень: на що спрямують кошти

Наше завдання полягало в тому, щоб досягти 100 мільйонів тонн річного виробництва СПГ. Очевидно, що через санкційні обмеження досягнення цієї мети буде відкладено на кілька років,

– сказав заступник голови уряду Росії Олександр Новак.

Зауважимо, що раніше Росія планувала довести виробництво СПГ до обсягів 100 мільйонів тонн. Це мало статися до 2030 року.

Цікаво! Якби Росії вдалося досягти таких результатів, вона б займала приблизно 20% від обсягів світового ринку.

Як показує статистика за перші 11 місяців 2025 року Росія виробила менше СПГ, ніж очікувалось раніше. Загальні обсяги склали – 30 мільйонів тонн, повідомляє Briefly.

Які санкції діють на СПГ Росії?

Потрібно розуміти, що енергетичні санкції проти Росії були впроваджені саме з метою зменшити доходи Москви. Аби, завдяки цьому, Кремль був налаштований на закінчення війни.

Зокрема, США ввели обмеження проти:

всіх поточних СПГ-проєктів;

а також – майбутніх.

Винятком з цього переліку став проєкт "Ямал СПГ". Ним керує АТ "Новатек".

Що потрібно знати про експорт російського СПГ зараз?