Перехід Болгарії на євро

У вівторок, 8 липня, Рада Європейського Союзу ухвалила останні три правові акти, необхідні для переходу Болгарії на євро з 1 січня 2026 року. Це завершить процес, що дозволяє Болгарії стати 21-м членом єврозони, пише 24 Канал з посиланням на Раду ЄС.

Дивіться також Болгарія переходить на євро: як магазини вказують ціни на товари

Відсьогодні Болгарія стає 21-м членом єврозони. Це знаменує собою завершення ретельного процесу вступу Болгарії, що включав ретельний аналіз та інтенсивну підготовку. Я щиро вітаю Болгарію та болгарський народ з цим видатним досягненням,

– заявила міністр економіки Данії, що головує зараз у Раді ЄС, Стефані Лозе.

Як перехід на євро вплине на економіку Болгарії

Введення євро відкриє перед Болгарією нові перспективи, оскільки використання спільної валюти посилить економічну інтеграцію країни з ЄС, полегшить експорт та залучення клієнтів.

Цікаво! Важливим кроком стане фіксація обмінного курсу лева до євро на перехідний період. Це дозволить уникнути різких коливань та забезпечить плавну заміну валюти.

Для громадян це означає відсутність комісій за обмін валюти під час поїздок та онлайн-покупок в інших країнах єврозони. Перехід на євро також спростить та здешевить транскордонні платежі та стимулюватиме розвиток торгівлі та туризму.

Важливо! Курс обміну 1 євро дорівнюватиме 1,95 лева – це значення буде застосовуватися під час конвертації.