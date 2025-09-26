Де в ЄС немає євро?

Найближча до України країна без євро – Польща. Там місцева валюта злоті, пише 24 Канал з посиланням на Єврокомісію.

Читайте також Втратив 14 мільйонів, бо "вклався у крипту": шокуюча афера на Житомирщині

Також країнами "без євро" зараз є:

  • Данія – там використовується данська крона;
  • Болгарія – болгарський лев;
  • Угорщина – угорський форинт;
  • Румунія – румунський лей;
  • Швеція – шведська крона;
  • Чехія – чеська крона.

Усі держави ЄС є членами Економічного та валютного союзу (ЄВС). Проте, якщо у них валюта не євро, вони не входять до єврозони.

З держав-членів, що не входять до єврозони, Данія має право на "відмову" від приєднання, передбачене Протоколом, що додається до Договору, хоча вона може приєднатися в майбутньому, якщо забажає. Швеція ще не відповідає вимогам для вступу до єврозони,
– наголошує Єврокомісія.

В інших держав, які досі не належать до єврозони, також є можливість до неї доєднатися. Проте, вони мають виконати певні умови для вступу.

Зауважте! Загалом в ЄС зараз 27 країн, 20 – в єврозоні.

Що потрібно знати українцям про євро?

  • В Україні обміну підлягають усі євро, окрім тих, що: фальшиві та значно зношені. Підробки передаються правоохоронцям для розслідування. А от для значно зношених діє процедура інкасо.

  • Зараз ЄС виводить з обігу 500 євро. Водночас ця банкнота є чинним платіжним засобом.

  • Курс євро в Україні стабільний. Станом на 26 вересня, за даними НБУ, він складає – 48,71 гривні.