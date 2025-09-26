Де в ЄС немає євро?

Найближча до України країна без євро – Польща. Там місцева валюта злоті, пише 24 Канал з посиланням на Єврокомісію.

Також країнами "без євро" зараз є:

Данія – там використовується данська крона;

Болгарія – болгарський лев;

Угорщина – угорський форинт;

Румунія – румунський лей;

Швеція – шведська крона;

Чехія – чеська крона.

Усі держави ЄС є членами Економічного та валютного союзу (ЄВС). Проте, якщо у них валюта не євро, вони не входять до єврозони.

З держав-членів, що не входять до єврозони, Данія має право на "відмову" від приєднання, передбачене Протоколом, що додається до Договору, хоча вона може приєднатися в майбутньому, якщо забажає. Швеція ще не відповідає вимогам для вступу до єврозони,

– наголошує Єврокомісія.

В інших держав, які досі не належать до єврозони, також є можливість до неї доєднатися. Проте, вони мають виконати певні умови для вступу.

Зауважте! Загалом в ЄС зараз 27 країн, 20 – в єврозоні.

Що потрібно знати українцям про євро?