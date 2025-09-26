Як шахраю вдалося отримати майже 15 мільйонів?

Ще у 2022 році постраждалий познайомився через месенджер з 44-річним жителем Миколаївщини, повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію.

Читайте також Ситуація гірша ніж здається: як насправді санкції впливають на російську економіку

Під час свого спілкування онлайн чоловіки обговорювали інвестиції, а також віртуальні активи. Підозрюваний позиціонував себе як знавця у галузі крипти.

Афера відбулася влітку 2024 року та здійснювалася таким чином:

підозрюваний запропонував чоловіку перевести його активи на гаманець з сервісу обміну;

аби це зробити, шахрай надіслав багатознаковий код;

чоловік довірився другу та ввів надану комбінацію.

Після цього усі активи потерпілого перейшли на криптогаманець шахрая. Загальна сума збитків сягнула – 14 647 262 гривень.

Поліцейські встановили, що згодом підозрюваний провів кілька транзакцій для легалізації та обготівкування викрадених коштів,

– зазначає поліція.

Шахраю висунули звинувачення у:

шахрайстві в особливо великих розмірах – частина 5 статті 190 КК України;

легалізації майна, яке було отримане злочинним шляхом – частина 2 статті 209 КК України.

Зверніть увагу! Зараз підозрюваному загрожує ув'язнення на термін до 12 років з конфіскацією майна.

Останні важливі криптоновини