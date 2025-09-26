Где в ЕС нет евро?

Ближайшая к Украине страна без евро – Польша. Там местная валюта злотые, пишет 24 Канал со ссылкой на Еврокомиссию.

Также странами "без евро" сейчас являются:

Дания – там используется датская крона;

Болгария – болгарский лев;

Венгрия – венгерский форинт;

Румыния – румынский лей;

Швеция – шведская крона;

Чехия – чешская крона.

Все государства ЕС являются членами Экономического и валютного союза (ЕВС). Однако, если у них валюта не евро, они не входят в еврозону.

Из государств-членов, не входящих в еврозону, Дания имеет право на "отказ" от присоединения, предусмотренный Протоколом, прилагаемым к Договору, хотя она может присоединиться в будущем, если пожелает. Швеция еще не соответствует требованиям для вступления в еврозону,

– отмечает Еврокомиссия.

У других государств, которые до сих пор не относятся к еврозоне, также есть возможность к ней присоединиться. Однако они должны выполнить определенные условия для вступления.

Заметьте! Всего в ЕС сейчас 27 стран, 20 – в еврозоне.

Что нужно знать украинцам о евро?