Євро та злотий повернулися до падіння: курс валют на 19 травня

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 18 травня 2022 року. Євро, злотий та фунт стерлінгів повернулися до падіння щодо української нацвалюти – гривні.

Офіційний курс валют

У четвер, 19 травня, Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 30,75 гривні за євро. Це на 9 копійок менше, ніж днем раніше.

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Польський злотий також втратив трохи в ціні. Офіційний курс наразі зупинився на рівні 6,62 гривні за злотий. Це на 2 копійки менше ніж днем раніше. Тоді як британський фунт стерлінгів на сьогодні коштує 36,33 гривні за фунт. Це на 20 копійок менше, ніж у попередній банківський день.

Готівковий курс валют

Національний банк України ухвалив рішення про замороження курсу долара США ще 24 лютого. До кінця війни курс буде залишатися на рівні. Проте українські банки можуть продавати валюту населенню за курсом, не більшим, ніж навід офіційного, тобто –

За даними finance.ua, готівковий курс іноземних валют в Україні станом на 19 травня зупинився на рівні:

Долар: покупка – 31,39 гривні, продаж – 31,99 гривні.

Євро: покупка – 33,03 гривні, продаж – 33,52 гривні.

Злотий: покупка – 7,58 гривні, продаж – 8,14 гривні.

Фунт стерлінгів: покупка – 43,25 гривні, продаж – 45,10 гривні.

Нагадаємо, що Нацбанк від початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну встановив фіксований курс долара. Тож потрібно враховувати той факт, що всі інші курси валют банк розраховує, виходячи з котирувань валютних пар з американським доларом на міжнародному ринку.

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